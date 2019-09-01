Metal.Expert

(068) 557 4027

Современные элегантные решения

Индивидуальный подход к дизайну домов, квартир и общественных зон.

Предлагаем вам полный спектр услуг в сфере кованых изделий.

Опыт более 10 лет успешных проектов по созданию уникальных и современных решений.

Примеры работ

Услуги

Компания Metal.Expert занимается изготовлением любых кованых металлоконструкций для интерьера и экстерьера. Художественная ковка на заказ — наша основная сфера деятельности.

Кованые ворота

Ворота

Кованая решетка на окно

Решетки

Кованый козырек

Козырьки

Кованый балкон

Балконы

Кованая лестница

Лестницы

Кованый забор

Ограждения

Этапы работы

Остались вопросы? Свяжитесь с нами!

Свяжитесь с нами для получения подробной информации об особенностях проекта, услугах и ценах.

Тел: 068 557 4027

Для заказа кованого изделия по Вашему фото или эскизу отправьте нам данные желаемого изделия в Viber.

Viber: 068 557 4027

Меню