Проектировщик делает 2-3 эскиза из которых Вы выбираете один понравившийся Вам рисунок и дизайнер дорабатывает его с учетом пожеланий заказчика. После утверждения художественной составляющей мастер делает все необходимые чертежи изделия, его узлов и т.д. Эти проектные документы в дальнейшем входят в договор на изготовление Вашего заказа, как приложение №1.

На нашем сайте можно посмотреть фотографии работ кузницы. Это позволит Вам изучить свои вкусы в дизайне ковки и понять, что подходит для Вашего дома больше.