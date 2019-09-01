Современные элегантные решения
Индивидуальный подход к дизайну домов, квартир и общественных зон.
Индивидуальный подход к дизайну домов, квартир и общественных зон. Опыт более 10 лет успешных проектов по созданию уникальных и современных решений. Компания Metal.Expert занимается изготовлением любых кованых металлоконструкций для интерьера и экстерьера. Художественная ковка на заказ — наша основная сфера деятельности.
Современные элегантные решения
Предлагаем вам полный спектр услуг в сфере кованых изделий.
Услуги
Индивидуальный подход к дизайну домов, квартир и общественных зон.
Опыт более 10 лет успешных проектов по созданию уникальных и современных решений.
Компания Metal.Expert занимается изготовлением любых кованых металлоконструкций для интерьера и экстерьера. Художественная ковка на заказ — наша основная сфера деятельности.
Проектировщик делает 2-3 эскиза из которых Вы выбираете один понравившийся Вам рисунок и дизайнер дорабатывает его с учетом пожеланий заказчика. После утверждения художественной составляющей мастер делает все необходимые чертежи изделия, его узлов и т.д. Эти проектные документы в дальнейшем входят в договор на изготовление Вашего заказа, как приложение №1.
На нашем сайте можно посмотреть фотографии работ кузницы. Это позволит Вам изучить свои вкусы в дизайне ковки и понять, что подходит для Вашего дома больше.
Подписание договора и аванс в размере 50%
Свяжитесь с нами для получения подробной информации об особенностях проекта, услугах и ценах.
Для заказа кованого изделия по Вашему фото или эскизу отправьте нам данные желаемого изделия в Viber.